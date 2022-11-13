Перейра — новый король средневесов. У него есть всё для обхода Махачева в рейтинге лучших

Закончился турнир UFC 281 долгожданным крахом Исраэля Адесаньи. Символично, что его гегемонию прервал его старый обидчик Алекс Перейра, поймав заигравшегося Иззи в последнем раунде. Ему потребовался один год для покорения вершины. Именно столько времени ему пророчил его тренер экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра.

Менее чем два года назад бразилец рубился в ринге по правилам кикбоксинга. А сейчас он сильнейший средневес в ММА. Мало кто так быстро добирался до чемпионства в UFC. Хотя в случае с Перейрой срок ожидания сократил сам чемпион, что несвойственно им. Из недавних феноменов, быстро ворвавшихся в UFC, вспоминаются прежде всего Фрэнсис Нганну и Сириль Ган. Хищник затратил на путь к титульнику два года и шесть боёв. Француз затратил столько же до поединка за временное чемпионство в тяжёлом весе.

Иржи Прохазка затратил три боя, чтобы стать чемпионом. Но между дебютом и титулом прошло два года. Поэтому мы имеем дело с уникальным бойцом, чей феномен нам только предстоит познать. Но сам факт, что успешный в прошлом кикбоксёр так быстро перестроился в элитного бойца ММА, заслуживает отдельного уважения. Хотя Перейре предстоит потратить ещё немало часов в зале Гловера Тейшейры. И это всё равно феноменально. Теперь ему предстоит закрепиться в звании самого доминирующего и опасного бойца UFC.

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Тогда у Ислама Махачева появится опасный конкурент в борьбе за первую строчку в рейтинге P4P. Но сначала бразильцу, скорее всего, придётся защитить пояс в реванше с Адесаньей. Вместе с тем у Алекса есть пара отличных способов утвердиться в топе лучших вне зависимости от весовых категорий. Первое — вынести друга Адесаньи Камару Усмана. Если он не держит кики от сухощавого Леона Эдвардса, то что Нигерийскому Кошмару ловить с амбалом, чей рост составляет 193 см?

Второй вариант — это переход в полутяжёлый вес и месть за Гловера Тейшейру. Это будет актуально, если Иржи Прохазка разобьёт бразильца в реванше и отправит его на пенсию. И этот расклад вполне реален. А Перейра слишком крупный для среднего веса. Тем более есть кадры, где Алекс стоит с Гловером. И там Перейра превосходит своего тренера в габаритах. Потому битва титанов Прохазка — Перейра точно вызовет ажиотаж, так как оба беспощадно рубятся в стойке на встречных курсах. И у Алекса будет преимущество в стойке.

В таком случае Магомеду Анкалаеву придётся ещё подождать. Тем более у него не самая мощная медийность и раскрутка. А у Перейры с этим проблем нет. И если Алекс бьёт Усмана и выносит Прохазку, то Махачев вряд ли заполучит первую строчку в рейтинге P4P, а нынешний лидер Волкановски и вовсе забудет про неё. В таком случае Исламу будет недостаточно стать чемпионом в двух весовых. Вероятно, ему ещё придётся драться с Хамзатом Чимаевым, чтобы доказать свои притязания.

А пока остаётся наблюдать за тем, что нас ждёт в следующем году. Побьёт ли Перейра в реванше Адесанью? Или он будет защищать пояс против Уиттакера? Или это будет против Камару Усмана? Или бразилец вовсе поднимется в полутяжи к Прохазке, чтобы отомстить за своего наставника Тейшейру? Вопросов больше, чем ответов. Зато сколько интриги.