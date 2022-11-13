Тренер Алимханулы раскритиковал его за бой с Бентли

Джеймс Макгирт, тренер чемпиона WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 KO), признал, что остался недоволен его выступлением в бою против британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 KO), который состоялся сегодня, 13 ноября, в США.
«Нам нужен был такой бой, в котором приходится вносить коррективы против парня, не собирающегося сдаваться. Я сказал Жанибеку вчера, что этому парню нечего терять. С такими драться хуже всего, потому что они готовы рискнуть. Парень проделал отличную работу, но Жанибек внёс правки и завершил шоу как чемпион.
Если вы добиваетесь одних нокаутов, а затем выходите на парня высокого уровня, не нокаутируете его, проходите восемь раундов… Что делать? Жанибеку нет смысла корить себя. Это был урок. Он должен был заставлять парня платить и не делать это одним ударом. Не было комбинаций. Итак, сегодня мы все сходили в школу», – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 13 ноября 2022
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