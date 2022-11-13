Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона WBO, одержав победу над Бентли

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона WBO, одержав победу над Бентли
Комментарии

Казахстанский боксёр, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы успешно провёл дебютную защиту чемпионского титула в поединке с британцем Дензелом Бентли.

В рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе Алимханулы одержал уверенную победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110).

Таким образом, на счету 29-летнего казахстанского боксёра теперь 13 побед в профессиональной карьере. Алимханулы остаётся непобеждённым, в восьми боях он одержал победу нокаутом. В своём предыдущем бою Жанибек нокаутировал другого британского боксёра, Дэнни Дигнума.

Для Дензела Бентли поражение стало вторым в карьере при 17 победах и одной ничьей. До поединка с Алимханулы британский боксёр шёл на серии из трёх побед.

Новость по теме
«Лёгкая работа». Чемпион мира из Казахстана Жанибек Алимханулы — о следующем бое
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022