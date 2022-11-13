Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона WBO, одержав победу над Бентли

Казахстанский боксёр, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы успешно провёл дебютную защиту чемпионского титула в поединке с британцем Дензелом Бентли.



В рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе Алимханулы одержал уверенную победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110).



Таким образом, на счету 29-летнего казахстанского боксёра теперь 13 побед в профессиональной карьере. Алимханулы остаётся непобеждённым, в восьми боях он одержал победу нокаутом. В своём предыдущем бою Жанибек нокаутировал другого британского боксёра, Дэнни Дигнума.



Для Дензела Бентли поражение стало вторым в карьере при 17 победах и одной ничьей. До поединка с Алимханулы британский боксёр шёл на серии из трёх побед.