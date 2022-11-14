Нейт Диаз встретился с Сильвестром Сталлоне на UFC 281. Фото

Известный американский боец ММА Нейт Диаз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как встретился с популярным голливудским актёром Сильвестром Сталлоне. Встреча произошла во время турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.



«Кульминацией UFC 281 стала встреча с Сильвестром Сталлоне», — написал Диаз.

Фото: Из личного архива Нейта Диаза

Напомним, главным событием UFC 281 стал поединок между представителем Бразилии Алексом Перейрой и бойцом из Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде, став чемпионом промоушена в среднем весе.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата: