Нейт Диаз встретился с Сильвестром Сталлоне на UFC 281. Фото
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Известный американский боец ММА Нейт Диаз разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как встретился с популярным голливудским актёром Сильвестром Сталлоне. Встреча произошла во время турнира по смешанным единоборствам UFC 281, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
«Кульминацией UFC 281 стала встреча с Сильвестром Сталлоне», — написал Диаз.
Фото: Из личного архива Нейта Диаза
Напомним, главным событием UFC 281 стал поединок между представителем Бразилии Алексом Перейрой и бойцом из Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей. Бразилец добыл победу нокаутом в пятом раунде, став чемпионом промоушена в среднем весе.
Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:
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