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Усман Нурмагомедов ответил, почему заслуживает сразиться за титул Bellator

Усман Нурмагомедов ответил, почему заслуживает сразиться за титул Bellator
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Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, почему всего за четыре выступления дошёл до титульного поединка.

«У меня уже четыре боя в Bellator за полтора года. Думаю, что всему своё время. Сегодня я нахожусь на той позиции, на которой должен находиться. Не думаю, что я этого не заслуживаю. Патрики тоже не заслуживал. Как он получил титульный бой после того, как проиграл предыдущий поединок? Я считаю, что я более заслуживаю этот бой. Очень жаль, что критикующий меня Патрики всё это забывает», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Чемпионский поединок между Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и станет частью турнира Bellator 288.

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