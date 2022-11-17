Усман Нурмагомедов ответил, почему заслуживает сразиться за титул Bellator

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, почему всего за четыре выступления дошёл до титульного поединка.
«У меня уже четыре боя в Bellator за полтора года. Думаю, что всему своё время. Сегодня я нахожусь на той позиции, на которой должен находиться. Не думаю, что я этого не заслуживаю. Патрики тоже не заслуживал. Как он получил титульный бой после того, как проиграл предыдущий поединок? Я считаю, что я более заслуживаю этот бой. Очень жаль, что критикующий меня Патрики всё это забывает», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Чемпионский поединок между Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и станет частью турнира Bellator 288.
Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:
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