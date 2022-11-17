Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов назвал лучшего легковеса Bellator

Усман Нурмагомедов назвал лучшего легковеса Bellator
Комментарии

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов назвал лучшего бойца дивизиона.

«Моё личное мнение, я лучше всех в лёгком весе Bellator. У меня есть то, чего нет у конкурентов: амбиции, вера в себя и лучшая команда. Конкуренты могут говорить обо мне что угодно. Но как Питбуль может заслуживать чемпионский бой, если он проигрывает схватку до этого (Фрейре-старший получил титульный бой после поражения от Питера Куилли и завоевал пояс в реванше. – Прим. «Чемпионата»).

Он получил этот бой только потому, что его брат отказался от пояса и поставил его вместо себя. Он получил этот пояс как бы в наследие. Вот и всё. Я получил этот шанс не из-за моей фамилии», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Чемпионский поединок между Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и станет частью турнира Bellator 288.

Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022