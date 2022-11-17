Усман Нурмагомедов назвал лучшего легковеса Bellator

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов назвал лучшего бойца дивизиона.
«Моё личное мнение, я лучше всех в лёгком весе Bellator. У меня есть то, чего нет у конкурентов: амбиции, вера в себя и лучшая команда. Конкуренты могут говорить обо мне что угодно. Но как Питбуль может заслуживать чемпионский бой, если он проигрывает схватку до этого (Фрейре-старший получил титульный бой после поражения от Питера Куилли и завоевал пояс в реванше. – Прим. «Чемпионата»).
Он получил этот бой только потому, что его брат отказался от пояса и поставил его вместо себя. Он получил этот пояс как бы в наследие. Вот и всё. Я получил этот шанс не из-за моей фамилии», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Чемпионский поединок между Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и станет частью турнира Bellator 288.
Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:
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