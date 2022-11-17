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Дацик обратился с предостережением к будущему сопернику

Дацик обратился с предостережением к будущему сопернику
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на анонс своего поединка с соотечественником Павлом Шульским. Как указано на постере, это противостояние запланировано на 16 декабря.

«И мой второй бой в декабре с Павлом Шульским. В челюсть постараюсь не бить, но голову свою приготовь», — написал Дацик.

Напомним, в предыдущем поединке Дацик встречался с Александром Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.

А. Емельяненко провёл спарринг с девушкой перед боем с Дациком:

Емельяненко снова отхватил от Дацика! Ещё и ногу подвернул Емельяненко снова отхватил от Дацика! Ещё и ногу подвернул
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