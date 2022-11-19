Фёдор Емельяненко прокомментировал победы Немкова и Усмана Нурмагомедова на Bellator 288

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поздравил Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова с победами на турнире Bellator 288.



«От всей души поздравляю Вадима Немкова с заслуженной победой! Конечно, был очень эмоционально напряжённый поединок, я сильно переживал за Вадима, но он был в отличной форме, хорошо подготовился, в том числе психологически, и показал достойный чемпиона бой.



Наша команда и вся страна сегодня искренне радуется победам Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова. Мы в очередной раз доказали, что российская школа ММА — одна из лучших. Два чемпионских пояса у наших ребят. Я уверен, что они ещё очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами!» — написал Емельяненко на своей странице в социальной сети.



Вадим Немков выиграл у Кори Андерсона и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Усман Нурмагомедов одержал победу над Патрики Фрейре и стал чемпионом в лёгком весе.