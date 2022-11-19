Непобеждённый таджикский боксёр был ранен ножом после нападения в Душанбе

Таджикский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Мехрубон Сангинов (13-0-1, 10 KO) был ранен ножом после нападения в Душанбе. По словам спортсмена, он вступился за гостей столицы, однако сам подвергся нападению хулиганов, один из которых ударил его ножом. Инцидент произошёл 10 октября.

«Вечером в городе ребята наезжали на приезжих гостей нашей столицы. Я сделал им замечание, что нельзя так вести себя с гостями. Тогда неожиданно эти ребята напали на меня, один из них ударил меня два раза ножом. Находился три недели в Душанбе после инцидента. После по состоянию здоровья вылетел в США на реабилитацию», – приводит слова Сангинова издание «Азия-плюс».

Сангинов должен был выступить в декабре в Орландо (США), однако из-за реабилитации поединок был отменён.