Хамзат Чимаев оценил выступление Адесаньи в бою с Перейрой

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) Хамзат Чимаев оценил выступление новозеландского средневеса Исраэля Адесаньи в чемпионском поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся в начале ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, уступая на карточках всех трёх судей, и стал новым обладателем титула организации.
«Я считаю, что Исраэль выигрывал этот бой, но в последнюю минуту… Это произошло в последнем раунде, кажется? Да, в последнюю минуту он проиграл. Но он выигрывал. Если бы у него было на пару секунд больше в первом раунде, он бы вынес парня. Мы знаем, что и у Перейры есть проблемы с тем, чтобы держать удар», – сказал Чимаев в интервью ESPN.
Проиграл борцу и сменил фамилию. 7 интересных фактов о Чимаеве:
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