«Получают как бургеры в «Макдональдсе». Чимаев высказался о поясе Перейры в джиу-джитсу

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) Хамзат Чимаев критично высказался вслед за российским чемпионом Исламом Махачевым о значимости поясов по бразильскому джиу-джитсу в смешанных единоборствах. В частности, Чимаев привёл в пример чемпиона в среднем весе (до 84 кг) бразильца Алекса Перейру.
«Впечатлён ли я тем, что Перейра получил коричневый пояс? А вы как считаете? Он получил коричневый пояс после пары лет… Когда он начал заниматься MMA? Три года назад? Я занимаюсь пять лет, и у меня нет коричневого пояса.
Скольких парней с чёрным поясом я «задушил» и избил… И это были чёрные пояса. Я побеждал их и в грэпплинге. Хотя у меня нет чёрного пояса. Парни слишком легко получают пояса. Мой тренер говорит, что они получают их как бургеры в «Макдональдсе», – сказал боец в интервью ESPN.
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