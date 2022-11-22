Эдвардс — о Масвидале: в октагоне или на улице, но я просто должен ему отомстить

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс дал комментарий по поводу Хорхе Масвидаля.
«Нельзя взять и забыть то, что произошло между нами. Это случилось три года назад, но до сих пор не отпускает меня. Я обязан вернуть ему долг. В октагоне или на улице, но я просто должен ему отомстить.
Мне не нравится Масвидаль. У нас была потасовка за кулисами. Это произошло в Лондоне, в моём родном городе, но они забрали и спрятали его, а затем он просто сбежал из моей страны.
Это случилось три года назад. С тех пор я его не видел. Со всеми остальными бойцами в дивизионе у меня хорошие отношения», — приводит слова Эдвардса MMA News.
Напомним, в последнем бою Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 278, который проходил в ночь на 21 августа мск. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
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