Брат Тайсона Фьюри обратился к Джейку Полу за контрактом на бой

23-летний британский боксёр Томми Фьюри обратился к известному видеоблогеру Джейку Полу за контрактом на бой.



«Нет ответа моей команде от Джейка Пола по поводу контрактов на этот бой. Это мой последний «твит», пока я не получу сообщение с вашей стороны», — написал брат Тайсона Фьюри в своем «твиттере».



В своём последнем поединке Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.



Томми Фьюри в своём последнем бою выиграл по очкам у польского бойца Даниэля Бочански.



Напомним, Джейк Пол провёл всего шесть боёв и во всех смог достичь победного результата. Томми Фьюри принял участие в восьми встречах и также одержал победы в каждой из них.

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