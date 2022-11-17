Джейк Пол назвал условие, при выполнении которого согласен на бой с Томми Фьюри

Известный видеоблогер Джейк Пол высказался о возможном боксёрском поединке с Томми Фьюри в феврале. У Джейка есть одно условие, с которым он обратился к промоутеру своего потенциального соперника, Фрэнку Уоррену.



«Я согласен провести бой с Томми Фьюри в Лондоне или в Манчестере в феврале. И у меня есть одно условие: я приеду к нему. Даю вам ровно семь дней на то, чтобы предоставить контракт с подписью Томми, или я о вас просто забываю», — заявил Пол в видео, опубликованном в социальных сетях.



В своём последнем поединке Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.



Томми Фьюри в своём последнем бою выиграл по очкам у польского бойца Даниэля Бочански.