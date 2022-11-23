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Опубликовано промо к финалу PFL 2022: Омари Ахмедов — Роб Уилкинсон

Опубликовано промо к финалу PFL 2022: Омари Ахмедов — Роб Уилкинсон
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В ночь на 26 ноября 2022 года в Нью-Йорке состоится финал турнира PFL 2022, в котором Омари Ахмедов встретится с Робом Уилкинсоном. Специально к этому событию был подготовлен проморолик.

Промо финала PFL 2022: Омари Ахмедов vs Роб Уилкинсон:

Всего в финале сезона-2022 запланировано провести 12 поединков, шесть из которых будут титульными:

Кайла Харрисон – Ларисса Пачеко
Анте Делия – Матеус Шеффил
Садибу Сай – Дилано Тейлор
Стиви Рэй – Оливье Обин-Мерсье
Брендан Лоунейн – Баба Дженкинс
Омари Ахмедов – Роб Уилкинсон
Джулия Бадд – Аспен Лэдд
Шеймон Мораес – Марлон Мораес
Натан Шулте – Джереми Стивенс
Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау
Дакота Дитчева – Катарин Корогенес
Биаджио Али Уолш – Том Граэссер

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