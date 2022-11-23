Опубликовано промо к финалу PFL 2022: Омари Ахмедов — Роб Уилкинсон

В ночь на 26 ноября 2022 года в Нью-Йорке состоится финал турнира PFL 2022, в котором Омари Ахмедов встретится с Робом Уилкинсоном. Специально к этому событию был подготовлен проморолик.

Промо финала PFL 2022: Омари Ахмедов vs Роб Уилкинсон:

Всего в финале сезона-2022 запланировано провести 12 поединков, шесть из которых будут титульными:

Кайла Харрисон – Ларисса Пачеко

Анте Делия – Матеус Шеффил

Садибу Сай – Дилано Тейлор

Стиви Рэй – Оливье Обин-Мерсье

Брендан Лоунейн – Баба Дженкинс

Омари Ахмедов – Роб Уилкинсон

Джулия Бадд – Аспен Лэдд

Шеймон Мораес – Марлон Мораес

Натан Шулте – Джереми Стивенс

Магомед Магомедкеримов – Глейсон Тибау

Дакота Дитчева – Катарин Корогенес

Биаджио Али Уолш – Том Граэссер