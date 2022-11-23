Диллиан Уайт оценил шансы Джошуа в поединке с Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт высказался о потенциальном поединке между звёздными соотечественниками Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

Напомним, бойцы пытались договориться о поединке в конце года, однако бой так и не состоялся из-за того, что, по заявлению Фьюри, команда Джошуа не успела уложиться в сроки подписания контракта.

«Не понимаю, почему их бой не состоялся. Но если он состоится, но шансы будут 50 на 50. У Джошуа кое-что есть, и это удар. В данном случае у Тайсона Фьюри не будет такого большого преимущества в росте, а это избавляло его от проблем, когда он встречался с более низкими парнями. И при этом Джошуа может попасть», – приводит слова Уайта издание The Ring.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: