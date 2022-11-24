Менеджер Махачева — Макгрегору: твой бывший парень подаёт на тебя в суд?

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, отреагировал на решение российско-ирландского бойца Артёма Лобова подать в суд на бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из-за требования процентов с продажи бренда виски. Конор его ранее продал за $ 600 млн. Лобов утверждает, что идея марки принадлежит ему.



«Твой бывший парень подаёт на тебя в суд? Потому что ты украл его идею. Он был причиной того, что ты потерпел поражение, это называется кармой. Вы, ребята, стоите друг друга», — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.



Ранее представительница Макгрегора отреагировала на решение Лобова подать в суд на Конора.

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