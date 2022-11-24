Макгрегор — кидала?! Лучший друг подал на Конора в суд

Конор Макгрегор – суперзвезда UFC! И, даже не выходя в октагон, ирландский боец остаётся в центре внимания. Он наживает себе новых врагов, постоянно вступает в громкие конфликты и продолжает провоцировать легендарного Хабиба Нурмагомедова. Но постепенно от Ноториуса начинают отворачиваться даже самые близкие люди. На Конора подал в суд даже лучший друг – российско-ирландский боец Артём Лобов. Раньше он всегда был рядом с Макгрегором и считался его правой рукой. А теперь не выдержал и сам решил разобраться с товарищем.

Причиной размолвки стала марка виски Конора, которую на протяжении долгого времени так активно продвигал и рекламировал ирландец. В апреле 2021-го он продал свой бренд за $ 600 млн компании Proximo Spirits. Вот только Лобов оказался недоволен сложившейся ситуацией. Артём заявил, что именно он придумал идею ирландской марки виски Proper No. Twelve., а Макгрегор лишь присвоил её себе и продолжает наживаться за счёт россиянина. Лобов потребовал у лучшего друга всего лишь 5% доли от продажи контрольного пакета акций. Но, видимо, Ноториус не спешит делиться полученной прибылью.

Кажется, Конор окончательно поплыл. Если раньше он имел рядом с собой близких людей, способных поддержать в трудный момент, то теперь рискует потерять даже их. А ведь именно Лобов заступался за Макгрегора перед самим Хабибом, получил тот самый подзатыльник, а потом вместе с Ноториусом нападал на автобус Нурмагомедова. Казалось, Артём всегда будет находиться за спиной ирландца, а их дружба продолжится даже после завершения карьеры. Но пока ситуация складывается плачевно. Делиться мирным путём Конор не захотел, поэтому Лобов намерен пойти до конца, чтобы всё-таки выбить свои деньги.

Будущее же Макгрегора пока выглядит туманно. Возвращение в UFC под большим вопросом, последние бои вообще не убедили в необходимости вновь выходить в октагон. Поражения и травмы могут заставить Конора закончить профессиональную карьеру. Да и злейший враг перестал отвечать на все провокации ирландца. А теперь Ноториус рискует потерять даже лучшего друга, который до самого конца пытался защищать его перед всем миром.