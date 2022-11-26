Омари Ахмедов проиграл Робу Уилкинсону в PFL, Магомедкеримов победил Тибау

В ночь на 26 ноября 2022 года в Нью-Йорке (США) в рамках турнира PFL 2022 состоялся титульный бой в полутяжёлом весе, в котором россиянин Омари Ахмедов встретился с австралийцем Робом Уилкинсоном.
Бой завершился победой Уилкинсона. После второго раунда доктор принял решение остановить бой по причине серьёзного урона здоровью российскому бойцу. Омари не выпустили на третий раунд чемпионского боя в PFL. Россиянин дрался в финале гран-при и проиграл миллион долларов.
Свой последний бой до сегодняшнего поединка Ахмедов провёл в августе 2022 года на турнире PFL 7, выиграв у Джошуа Сильвейра единогласным решением судей. В активе 35-летнего Омари 23 победы и семь поражений.
Уилкинсон в рамках турнира PFL 7 нокаутировал Дилана Монте в первом раунде. На счету 30-летнего Роба 15 побед и два поражения.
Чуть ранее Магомед Магомедкеримов одержал победу судейским решением над Глейсоном Тибау (30-27, 30-27, 30-27). Бой проводился в промежуточной весовой категории.
- 26 ноября 2022
-
06:43
-
05:40
-
04:28
-
00:58
-
00:29
- 25 ноября 2022
-
23:38
-
23:23
-
23:07
-
22:45
-
21:57
-
21:45
-
20:47
-
20:35
-
19:52
-
19:32
-
18:31
-
17:58
-
17:39
-
16:30
-
14:58
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
12:39
-
12:09
-
11:44
-
11:27
-
10:43
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:48
-
09:34
-
09:23
-
08:48