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Омари Ахмедов проиграл Робу Уилкинсону в PFL, Магомедкеримов победил Тибау

Омари Ахмедов проиграл Робу Уилкинсону в PFL, Магомедкеримов победил Тибау
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В ночь на 26 ноября 2022 года в Нью-Йорке (США) в рамках турнира PFL 2022 состоялся титульный бой в полутяжёлом весе, в котором россиянин Омари Ахмедов встретился с австралийцем Робом Уилкинсоном.

Бой завершился победой Уилкинсона. После второго раунда доктор принял решение остановить бой по причине серьёзного урона здоровью российскому бойцу. Омари не выпустили на третий раунд чемпионского боя в PFL. Россиянин дрался в финале гран-при и проиграл миллион долларов.

Свой последний бой до сегодняшнего поединка Ахмедов провёл в августе 2022 года на турнире PFL 7, выиграв у Джошуа Сильвейра единогласным решением судей. В активе 35-летнего Омари 23 победы и семь поражений.

Уилкинсон в рамках турнира PFL 7 нокаутировал Дилана Монте в первом раунде. На счету 30-летнего Роба 15 побед и два поражения.

Чуть ранее Магомед Магомедкеримов одержал победу судейским решением над Глейсоном Тибау (30-27, 30-27, 30-27). Бой проводился в промежуточной весовой категории.

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