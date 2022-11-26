«Легенда». Хамзат Чимаев опубликовал фото с Жоржем Сен-Пьером

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC шведский боец Хамзат Чимаев (12-0) опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Легенда», — подписал фотографию боец.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.
Первый поединок в смешанных единоборствах Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский боец выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда одолел представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой
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