Чимаев играет по-крупному! Волк надумал провести реванш с Бёрнсом в чужом логове

Хамзат Чимаев – одна из самых обсуждаемых фигур в мире UFC на протяжении последнего месяца. Устроить потасовку с братом легендарного Хабиба Нурмагомедова на самом громком и значимом турнире года? Легко! Дерзко ответить Фрэнсису Нганну и вступиться за Дану Уайта и организацию? Без проблем! А ещё Волк активно провоцирует бразильца Алекса Перейру – новоиспечённого чемпиона организации в среднем весе. Борз рассчитывает выбить титульный поединок, чтобы наконец-то сделать огромный шаг вперёд. Правда, пока обладатель пояса не спешит принимать вызов Чимаева.

Хамзат не стал долго ждать и начал готовить почву для другого потенциального боя. Удивительно, но в качестве цели он выбрал того, кто был ближе всех к победе над Волком. Чимаев бросил вызов Гилберту Бёрнсу: «Если Алекс не будет готов быть убитым, давай сделаем это снова. На этот раз в Бразилии и в среднем весе». Ответ соперника прилетел практически моментально: «В любом весе». Фактически бойцы уже запланировали поединок, который может сорваться только из-за внезапного порыва Перейры. Но новый чемпион вряд ли станет так рисковать поясом и возьмёт больше времени для подготовки к такому вызову.

Гилберт Бёрнс и Хамзат Чимаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Если не помешают непредвиденные обстоятельства, то 21 января на турнире UFC 283 в Бразилии будет очень жарко. Первый поединок между Бёрнсом и Чимаевым получился огненным. Гилберт заставил шведского бойца чеченского происхождения практически полностью отказаться от борьбы и действовать в стойке. И в одном из разменов бразилец был максимально близок к нокауту, но Волк выстоял. В итоге поединок прошёл всю дистанцию в три раунда, а лица соперников были буквально залиты кровью. Единогласным решением судей победил Чимаев, но остался очень серьёзный осадок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC Russia.

Хамзат пошёл на рискованный ход, потому что президент UFC Дана Уайт высказал разочарование в бойце, причём сделал это публично. В последнее время Чимаев слишком часто допускал ошибки и попадал в неприятные истории. Поэтому Борз старается всеми силами вернуть себе расположение босса. Побить одного из самых сложных соперников за карьеру на чужой территории – прекрасный имиджевый ход. Да и после такой победы станет намного легче оказывать давление на Алекса Перейру. Во-первых, Чимаев отлупит соотечественника новоиспечённого чемпиона. Во-вторых, бразильцы будут требовать отомстить обидчику, усмирить дерзкого Волка.

И всё-таки Чимаев очень сильно рискует. Пока он дрался только в ОАЭ и США. Теперь же придётся выстраивать всю свою подготовку для поединка на новом континенте. Нельзя списывать со счетов и фактор домашних трибун. Сумасшедшая поддержка бразильской публики способна зарядить Бёрнса на победу. А если он снова сможет остановить Хамзата в стойке, то реально будет рассчитывать на нокаут. В первом бою это практически получилось.