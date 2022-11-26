Экс-соперник Блаховича объяснил, почему Анкалаев может проиграть ему на UFC 282

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Доминик Рейес высказался о чемпионском поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Ян является проблемой для любого. Это вечная проблема [речь о возрасте Блаховича]. Он жёсткий старикан, который не выйдет сдаваться. По правде сказать, мне кажется, что он сейчас в самом расцвете сил. Такое ощущение, что он пережил перерождение.
Временами Анкалаев дерётся слишком осторожно. Ян терпелив, но его давление – это проблема. Поединок может уйти в любую сторону, но я считаю, что разница Анкалаева и Блаховича в опыте будет иметь решающее значение… Да, я считаю, что Ян победит», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:
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