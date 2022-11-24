Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев и Блахович проведут бой за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 282

Анкалаев и Блахович проведут бой за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 282
Комментарии

Поединок российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича в полутяжёлом весе (до 93 кг) в рамках турнира UFC 282 в американском Лас-Вегасе будет титульным. Об этом официально сообщается в «твиттере» UFC.

«Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча. Из уважения к спортсменам и дивизиону он освободит свой титул. Нашим новым титульным боем в полутяжёлом весе и мейн-ивентом вечера является встреча Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева», – гласит публикация.

Турнир UFC 282 состоится в ночь на 11 декабря. Ранее главным событием предстоящего вечера значилось противостояние Иржи Прохазки и бразильского ветерана Гловера Тейшейры, однако чеху, как сообщалось, может понадобиться около года на восстановление.

Новость по теме
Иржи Прохазка снялся с реванша против Тейшейры из-за травмы и освободил титул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022