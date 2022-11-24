Анкалаев и Блахович проведут бой за вакантный титул в полутяжёлом весе на UFC 282
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Поединок российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича в полутяжёлом весе (до 93 кг) в рамках турнира UFC 282 в американском Лас-Вегасе будет титульным. Об этом официально сообщается в «твиттере» UFC.
«Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча. Из уважения к спортсменам и дивизиону он освободит свой титул. Нашим новым титульным боем в полутяжёлом весе и мейн-ивентом вечера является встреча Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева», – гласит публикация.
Турнир UFC 282 состоится в ночь на 11 декабря. Ранее главным событием предстоящего вечера значилось противостояние Иржи Прохазки и бразильского ветерана Гловера Тейшейры, однако чеху, как сообщалось, может понадобиться около года на восстановление.
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