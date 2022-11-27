Джефф Монсон: Хабиб — самый популярный российский спортсмен в мире

Ветеран смешанных единоборств, уроженец США Джефф Монсон выразил мнение, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов является в мире самым популярным российским спортсменом.
«Самый популярный российский спортсмен в мире — Хабиб Нурмагомедов. Сто процентов. Безусловно, в России огромное количество спортивных звёзд мирового уровня — в хоккее, теннисе, фигурном катании и так далее. Но Хабиб — самый популярный и обсуждаемый. В этом нет никаких сомнений. Можно легко в этом убедиться, сравнив количество подписчиков в социальных сетях», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде.
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