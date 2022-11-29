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«Он столько тренируется, что побьёт и профессиональных боксёров». Пимблетт – о Джейке Поле

«Он столько тренируется, что побьёт и профессиональных боксёров». Пимблетт – о Джейке Поле
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Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался об американском блогере Джейке Поле, сделавшем себе имя на профессиональных боксёрских поединках.

«Я отдаю должное Джейку Полу, он столько тренируется, что, вероятно, побьёт и некоторых профессиональных боксёров. У него нет нужды в деньгах, ему ничего не нужно делать. Ему не нужно ходить на работу, всё, что ему нужно – это боксировать. Он нанимает лучших тренеров и диетологов.

Он, на самом деле, не так уж и плох, даже если я решу, что его бои – постановка. Я не считаю, что нокаут Тайрона Вудли был постановочным, потому что когда вас нокаутируют и вы падаете лицом вперёд… Если бы вы были в сознании, то вытянули руки. Это рефлекс», – сказал боец в интервью каналу Pub Talk.

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