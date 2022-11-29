Шлеменко: люди соскучились по моей аналитике

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о том, что он вновь хочет давать интервью журналистам и блогерам.
«Если будет востребованность в первую очередь от зрителя… Я посмотрел – она вроде есть.
Я записал одно небольшое интервью, обсуждение боя с Александром Лютиковым, но оно набрало 700 тысяч просмотров, за какой-то короткий промежуток времени попало в тренды.
Значит, люди соскучились по моей аналитике. Поэтому, наверное, вернусь. Я часто мониторю свои интервью. Смотрю на отклик зрителя, как оно заходит», — приводит слова Шлеменко Metaratings.
В следующем поединке Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым. Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.
В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью.
Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым:
- 29 ноября 2022
-
12:13
-
11:59
-
11:04
-
10:40
-
10:28
-
10:16
-
09:36
-
09:22
-
00:34
-
00:14
-
00:09
- 28 ноября 2022
-
23:49
-
23:37
-
22:43
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:02
-
20:18
-
20:05
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
18:24
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:45
-
17:43
-
17:40