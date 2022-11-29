Шлеменко: люди соскучились по моей аналитике

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о том, что он вновь хочет давать интервью журналистам и блогерам.

«Если будет востребованность в первую очередь от зрителя… Я посмотрел – она вроде есть.



Я записал одно небольшое интервью, обсуждение боя с Александром Лютиковым, но оно набрало 700 тысяч просмотров, за какой-то короткий промежуток времени попало в тренды.



Значит, люди соскучились по моей аналитике. Поэтому, наверное, вернусь. Я часто мониторю свои интервью. Смотрю на отклик зрителя, как оно заходит», — приводит слова Шлеменко Metaratings.

В следующем поединке Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым. Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге.



В последнем поединке Шлеменко сражался с бразильцем Клебером Соузой. Их бой состоялся на турнире SFC 5 в Омске и закончился вничью.

Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым: