Менеджер Сехудо назвал его возможных соперников после возвращения в октагон

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, высказался о его будущем в промоушене после возвращения.



«Он будет драться с Алджамейном Стерлингом. Я люблю Алджамейна. Он мне как друг, но у них будет бой. Дело сделано. Остаётся просто выяснить, когда Алджамейн будет готов к поединку. Всё просто. Алджамейн может ждать столько, сколько захочет. Это просто даст Генри больше времени, чтобы тренироваться и оказаться более подготовленным. Но они будут драться. Любой, кто говорит иначе, ошибается.



Это тот план, которого мы собираемся придерживаться. Мы хотим победить Стерлинга. Мы хотим победить Шона О'Мэлли. Затем Генри мечтает подняться в весе, чтобы сразиться за титул. Верю, что Александр Волкановски останется чемпионом к тому времени. Ведь он с треском проиграет Исламу Махачеву. После этого он вернётся к реальности. Я верю, что Генри Сехудо станет самым тяжёлым соперником для Александра Волкановски в полулёгком весе», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: