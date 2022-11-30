«Это моё решение». Фрэнсис Нганну назвал условия для нового контракта с UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о возвращении в октагон после травмы колена.
«Давайте сперва заключим контракт. Этот вопрос пока не решён, мы до сих пор работаем над ним. Я всегда хотел остаться в UFC. Просто хочу, чтобы всё было правильно. Буду рад вернуться в октагон, но условия должны быть приемлемыми.
По моему следующему контракту мне должно быть разрешено заниматься боксом. Это моё решение, нравится оно или нет. Я хочу боксировать и собираюсь боксировать, потому что волен сам принимать решения, чем заниматься в будущем», — приводит слова Нганну Combate.
Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом и победил его.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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