«Это моё решение». Фрэнсис Нганну назвал условия для нового контракта с UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о возвращении в октагон после травмы колена.



«Давайте сперва заключим контракт. Этот вопрос пока не решён, мы до сих пор работаем над ним. Я всегда хотел остаться в UFC. Просто хочу, чтобы всё было правильно. Буду рад вернуться в октагон, но условия должны быть приемлемыми.



По моему следующему контракту мне должно быть разрешено заниматься боксом. Это моё решение, нравится оно или нет. Я хочу боксировать и собираюсь боксировать, потому что волен сам принимать решения, чем заниматься в будущем», — приводит слова Нганну Combate.

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся на UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом и победил его.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: