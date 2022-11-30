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Аргентинский боец UFC обратился к боксёру Альваресу после его угрозы в адрес Месси

Аргентинский боец UFC обратился к боксёру Альваресу после его угрозы в адрес Месси
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Аргентинский боец полусреднего веса UFC Сантьяго Понциниббио высказался о резких словах мексиканского боксёра Сауля Альвареса в адрес нападающего национальной команды Аргентины по футболу Лионеля Месси. Альваресу не понравилось, что Месси задел ногой футболку игрока сборной Мексики после матча на чемпионате мира в Катаре.

«Пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашёл!» — писал ранее Сауль.

«Я был зол. Нет смысла угрожать Месси. Все знают Месси. А если Альварес не знает, то он не должен ничего говорить. Вполне нормально, когда игроки бросают футболки на пол, ведь они мокрые от пота. В его действиях не было ничего неуважительного. Все, кто знаком с Месси, знают, что он безупречный спортсмен, пользующийся уважением.

Месси провёл отличный матч. Брат, если хочешь драться — я готов, но оставь Месси в покое. Если ты связываешься с Месси, то связываешься со всей Аргентиной», — приводит слова Понциниббио MMA Fighting.

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