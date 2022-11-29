Фабрегас объяснил Альваресу, почему мексиканская футболка оказалась под ногами Месси

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал претензии авторитетного мексиканского боксёра Сауля Альвареса к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Ранее Альварес резко высказался об аргентинце. Саулю не понравилось, что Месси задел ногой футболку игрока национальной команды Мексики.



«Ты не знаешь этого человека, не понимаешь, как работает раздевалка и что происходит после матча. Все футболки, даже те, которые мы носим сами, оказываются на полу, а после этого отправляются в стирку. И, конечно, такое случается при праздновании важных побед», — написал Фабрегас.

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Игроки сборной Аргентины поют песню после победы над Мексикой: