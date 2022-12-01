Павлович высказался о целесообразности перехода Немкова в UFC
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Российский боец UFC Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о целесообразности перехода соотечественника, чемпиона промоушена Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадима Немкова в UFC. В ноябре Немков защитил титул, победив представителя США Кори Андерсона.
«Посмотрел бой. Молодец, красавец, защитил пояс. Только положительные эмоции. Вадим доказал всем и в первую очередь себе, что он чемпион. Парень — профессионал, и ему виднее (переходить в UFC или оставаться в Bellator). Советы давать бессмысленно, ведь спортсмен сам должен понимать, что и как ему делать (при подобном выборе)», — приводит слова Павловича «РИА Новости Спорт».
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