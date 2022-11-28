Самый популярный российский боец MMA. Рейтинг «Чемпионата»

Российские бойцы занимают особенное место в мире смешанных единоборств. Во все времена и во всех промоушенах они сражаются за высокие места в рейтингах, бьются за чемпионские пояса и признание планетарного масштаба. Уже завершил карьеру легендарный Хабиб Нурмагомедов, последний поединок осталось провести Фёдору Емельяненко. Но у России есть прекрасное будущее, которое обеспечивают действующие бойцы. Мы предлагаем выбрать самого популярного представителя нашей страны в мире смешанных единоборств. В список вошли далеко не все, пришлось оставить 10 позиций. А вам предстоит определить, как рейтинг должен быть сформирован.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Рейтинг: самый популярный российский боец MMA 1 место Пётр Ян – трудный ребёнок Ян переживает сложный период профессиональной карьеры. У него три поражения в четырёх последних боях в UFC. Пётр сначала потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, а потом не смог воспользоваться возможностью всё исправить и уступил в претендентском поединке американцу Шону О’Мэлли. Но в популярности самобытный русский боец не потерял. Он стал более дерзким, рубится с соперниками не только в октагоне, но и за его пределами. А ещё Ян, не стесняясь, критикует судейство своих поединков и ругается с руководством промоушена. Всё это привлекает внимание к Беспощадному. 2 место Ислам Махачев – наследник Хабиба Ислам – ученик великого Абдулманапа Нурмагомедова и лучший друг его сына. За профессиональную карьеру Махачев одержал 23 победы при всего лишь одном поражении. 2022 год получился для российского бойца очень удачным. В феврале он нокаутировал американца Бобби Грина, а в октябре задушил чемпиона UFC бразильца Чарльза Оливейру и завоевал заветный пояс (тот самый, которым владел Хабиб). Ислам стал одним из самых популярных бойцов в промоушене, суперзвездой мирового уровня. 3 место Вадим Немков – миллионер с поясом Вадим – гордость России в Bellator. В 2020 году он завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. И с тех пор никто не может отобрать у Немкова пояс. Американцы Фил Дэвис и Кори Андерсен, а также литовец Джулиус Энгликас остались ни с чем. А на последнем турнире российский боец заработал приятный бонус – $ 1 млн. Складывается ощущение, что в своём промоушене Немков уже перебил всех, ему нужен новый вызов. Возможно, стоит подумать над переходом под крыло UFC. 4 место Магомед Анкалаев – новая надежда Магомед выступает в различных промоушенах с 2014 года. На счету Анкалаева 19 побед и всего лишь одно поражение. 2022 год складывается для российского бойца просто фантастически. В марте он единогласным решением победил бразильца Тиаго Сантоса, в июле нокаутировал американца Энтони Смита, а в декабре сразится за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Уроженца Махачкалы отличает зрелищная манера ведения боя, он часто получает награды за «Выступление вечера». Поэтому у Магомеда очень солидная фан-база. 5 место Владимир Минеев – настоящий воин Владимир приостановил карьеру, но не поместить его в этот рейтинг было бы преступлением. Волжанин становится настоящим символом России на международной арене. Он старается развивать не только MMA, но и кикбоксинг. Правда, последние события в жизни Минеева заставили его подписать контракт, совсем скоро он отправится в армию. Однако перед уходом российский боец успел провести поединок с бразильцем Фернандо Родригесом. И блестящая победа совершенно точно сделала его фанатскую базу ещё больше. 6 место Магомед Исмаилов – главный шоумен Исмаилов притягивает к себе внимание и в октагоне, и за его пределами. Брутальный боец всегда с улыбкой отвечает на вопросы, любит общаться с фанатами. А ещё Магомед продолжает проводить поединки. Причём он дерётся не только по правилам смешанных единоборств, но организует и боксёрские бои. Всё это заставляет пристально следить за Исмаиловым. После прошлогоднего поражения от Владимира Минеева Магомед сделал правильные выводы и последовательно разобрался с Оланреваджу Дуродолой и Александром Иличем. Лысый хищник по-прежнему опасен. А ещё он снялся в «Реальных пацанах» и мечтает о сильной роли в кино. 7 место Шара Буллет – новая кровь Шарабутдин – российский непобеждённый боец смешанных единоборств. За 12 боёв он продемонстрировал, что обладает запредельным потенциалом. Кроме того, Магомедов делает всё, чтобы получать громкие поединки и бороться за приглашение в топовый промоушен. Буллета знают не только в октагоне, но и за его пределами. Летом Шара попал в неприятную ситуацию, ввязался в уличную драку и буквально вырубил оппонента, добив того ударом в голову. Но чёрный пиар тоже работает, поэтому с каждым днём Буллет становится всё более востребованным и популярным российским бойцом. 8 место Вячеслав Дацик – суперзвезда поп-MMA Вячеслав не является профессионалом в полном смысле этого слова, но свою популярность он имеет, причём не уступает многим бойцам топовых промоушенов. А всё потому, что Дацик классно подбирает соперников и раскручивает свои битвы просто идеально. Это касается и трэш-тока, и поведения в медийном пространстве. Летом 2022 года Вячеслав единогласным решением победил американца Джеффа Монсона, осенью расправился с Александром Емельяненко всего лишь за 13 секунд. Теперь Рыжий Тарзан ищет новую жертву. 9 место Александр Шлеменко – нестареющая легенда Александр – ветеран российских смешанных единоборств. Но он не собирается отсиживаться на предыдущих достижениях, постоянно переписывает свою профессиональную историю. Шлеменко продолжает драться очень часто, правда, последние результаты откровенно не радуют. В 2022 году Шторм улетел в нокаут от серба Александра Илича и не смог победить бразильца Клебера Соузу (ничья стала результатом раздельного решения судей). Но Шлеменко не собирается останавливаться, новая цель – Магомед Исмаилов. 10 место Александр Емельяненко – Феникс восстаёт из пепла Александр уже давно не ассоциируется у многих с понятием «профессиональный боец». Но при этом Емельяненко продолжает проводить поединки. Правда, чаще всего они завершаются болезненно для Феникса. Совсем недавно брат Последнего Императора проиграл Вячеславу Дацику за 13 (!) секунд. Но в плане медийности и популярности у Александра всё по-прежнему хорошо. Он вызывает на поединки всех подряд: от американского блогера Джейка Пола до бывшего футболиста сборной России Артёма Дзюбы. Поэтому Емельяненко не даёт скучать никому и по-прежнему приковывает к себе внимание поклонников смешанных единоборств.

В этот рейтинг вошли далеко не все бойцы, которые заслуживают звания самого популярного представителя России в смешанных единоборствах. А кого ещё вы бы добавили в список?