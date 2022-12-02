Хабиб поддержал Рамазанова перед его боем с хорватом Солдичем
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал соотечественника, непобеждённого бойца Мурада Рамазанова, в преддверии его поединка с представителем Хорватии Роберто Солдичем. Их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам ONE on Prime Video 5. Спортивное шоу пройдёт в ночь со 2 на 3 декабря мск на арене SM Mall of Asia в Пасае (Филиппины).
«Вперёд, чемпион», — написал Нурмагомедов.
В активе 27-летнего Рамазанова 11 побед (четыре были добыты нокаутом) и ни одного поражения. На счету 27-летнего Солдича 20 побед (17 из которых одержаны нокаутом) при трёх поражениях.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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