«Мы пришли, чтобы захватить власть». Россиянину Хабибу рады по всему миру!

Хабиб Нурмагомедов – уникальный человек! Даже завершив карьеру, он продолжает активно развивать смешанные единоборства. Орёл много путешествует, проводит специальные события и пресс-конференции. Сложно назвать другого человека, который внёс бы такой огромный вклад. На днях легендарный боец посетил Канаду и провёл специальную пресс-конференцию для представителей мусульманства в этой стране. Мы собрали самые интересные вопросы и ответы в один материал.

«Я приятный человек, но как тренер… я не такой»

«Что нужно для того, чтобы стать моим учеником? Во-первых, вы должны следовать моим правилам. И это нелегко. Я не считаю себя приятным тренером. Я приятный человек, но как тренер… я не такой. И это не шутки. Вы должны потренироваться с нами, и тогда вы перестанете улыбаться. Это точно.

Я всегда говорю своим парням: если вы хотите стать успешным бойцом MMA и вы из Дагестана, то вы должны бороться каждый день не менее часа. Если вы не делаете этого каждый день, а хотите заниматься фитнесом – окей, по всему миру миллионы девушек занимаются этим. Это они занимаются фитнесом».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

«Даже сейчас наследие моего отца продолжается»

«Сейчас у нас в команде есть действующие чемпионы UFC и Bellator в лёгком весе. Это потрясающее чувство. Я слышал, как очень давно один боец сказал: «Мы здесь, чтобы захватить власть». Но это мы пришли сюда, чтобы захватить власть. Когда я ехал сюда, увидел, что у 12-13 человек из нашей команды в общей сумме почти 300 побед на профессиональном уровне. Это просто безумие. Никто и никогда не делал такого в смешанных единоборствах. Я счастлив, потому что знаю, что это упорный труд моего отца. То, как он вкладывался в нас, как он учил нас, давал нагрузки. Даже сейчас его наследие растёт».

Хабиб сравнил уровень Чарльза Оливейры и Александра Волкановски

«Сказал Исламу ещё перед последним боем с Чарльзом Оливейрой, что Волкановски жёстче его. Я сделал это, потому что Волкановски подрался бы с Исламом, если бы Чарльз не уложился в вес. Считаю, что у него есть большой опыт. У них обоих большой опыт. Но если говорить о бойцовском IQ и психологии, то Волкановски лучше. Думаю, он будет более тяжёлым соперником для Ислама, чем Оливейра».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

«Если в Дагестане у тебя нет пистолета, то...»

«Если в Дагестане у тебя нет пистолета, то… Он обязательно должен у тебя там быть. Я не знаю, как здесь, в Канаде, но в Америке все ходят с пистолетом. Если у меня спросят мнение, то я считаю, что ты можешь хранить пистолет у себя дома, чтобы защитить свою семью. Потому что всё что угодно может случиться с тобой, с твоей семьёй, с твоими детьми. Ты должен уметь защищать себя. Но я против ношения оружия на улице. Потому что много неуравновешенных людей могут ходить с пистолетами, иногда им кто-то не понравится, иногда ты можешь выйти на эмоции и сделать всё что угодно. Ты можешь сделать ошибку и убить человека просто на эмоциях. Но у себя дома ты расслаблен, тут твои дети, твоя семья, если кто-то ворвётся к тебе домой — окей, защищай себя. Но не на улице».

Как жизнь в Дагестане помогла выучить английский язык?

«Я рос в Дагестане, в деревне. Это было хорошее время, но иногда было нелегко. До того, как мы перебрались в Махачкалу, жизнь была тяжёлой. И даже там было непросто. Не из-за жизни, а из-за языкового барьера. В Дагестане мы говорим на 36-37 языках, и никто не понимает друг друга. Поэтому мы говорим по-русски. В деревне мы говорили по-дагестански. Когда я перебрался в Махачкалу, было очень тяжело общаться с людьми. Некоторые удивляются тому, как я говорю по-английски, но они не понимают, что для меня это не второй язык, а третий».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Орёл назвал трёх фаворитов чемпионата мира по футболу

«Я считаю, что Англия хорошо себя покажет. Ещё назову Бразилию и Нидерланды. Есть ещё Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия и Германия. Все эти команды очень хороши, но я выбрал три, так что давайте посмотрим, как всё сложится».