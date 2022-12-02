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Фьюри — перед боем с Чисорой: я соблюдаю целибат. Семь недель накопления тестостерона

Фьюри — перед боем с Чисорой: я соблюдаю целибат. Семь недель накопления тестостерона
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри признался, что воздерживается от любой сексуальной активности в течение семи недель до боя.

«Я соблюдаю целибат. Такого подхода я придерживаюсь в течение семи недель до боя. Пойду на поединок с заряженным пистолетом, у кого-то будут серьёзные проблемы. Целых семь недель накопления тестостерона», — приводит слова Фьюри в своих соцсетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на его интервью для BarstoolSports.

Напомним, в ночь с 3 на 4 декабря мск в Лондоне Фьюри проведёт поединок с соотечественником Дереком Чисорой. Спортивное мероприятие примет арена «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

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