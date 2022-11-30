«Цыганская магия — он восстал из мёртвых». Как Фьюри выжил после того самого удара?

Осталось чуть больше трёх дней до очередного поединка в карьере Тайсона Фьюри. Непобеждённый британский чемпион выйдет в ринг, чтобы завершить трилогию с соотечественником Дереком Чисорой. Впрочем, проиграть Цыганский король может разве что в результате лаки-панча от Дел Боя: ранее Тайсон уже дважды побеждал Чисору, переигрывая того по всем параметрам. Пока мы ждём завершения одной трилогии, давайте вспомним начало другой — куда более значимой. Ведь прошло четыре года с первой схватки между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

В 2018-м Цыганский король вернулся из пучин глубочайшей депрессии. После сенсационной победы над Владимиром Кличко британец психологически сломался и пропустил почти три года. Потом надумал вернуться, но сначала пришлось сбросить нереальный лишний вес — Тайсон избавился сразу от 70 ненужных килограммов. Потом были «разогревочные» поединки с Сефером Сефери и Франческо Пьянетой, после чего Фьюри решил, что готов драться с лучшим нокаутёром супертяжёлого веса Уайлдером, как раз владевшим чемпионским поясом WBC.

Мало кто верил, что после такого длительного простоя Фьюри сумеет справиться с Бронзовым бомбардировщиком. Американец шёл на рекорде 40-0 и вырубал просто всех, лишь один бой не сумев завершить досрочно. Тайсон же не нокаутировал даже Пьянету, хотя провёл с итальянцем десять раундов. Вдобавок Цыганский король приехал драться на территорию соперника: Уайлдер настоял на схватке в привычном ему Лос-Анджелесе, а вот Фьюри до этого выступал в США лишь один раз. Но оказалось, что всё это не имеет никакого значения.

Ведь Фьюри в ринге выглядел просто превосходно. Великан не только мастерски пользовался габаритами, но и тотально переигрывал Уайлдера в ловкости и технике. Уклон, блок, потом серия точных ударов и клинч — именно так Тайсон старался действовать на протяжении всего поединка. Уайлдер попросту не понимал, что делать: его страшные нокаутирующие удары либо попадали в воздух, либо натыкались на поставленные руки Цыганского короля. Тем не менее Деонтей, проигрывавший по очкам, продолжал ждать своего шанса.

И в девятом раунде Уайлдер всё-таки подловил своего соперника, пусть и ударом вскользь — этого хватило для нокдауна. Впрочем, Тайсон быстро поднялся и продолжил избивать чемпиона: его удары нельзя было назвать нокаутирующими, зато изматывали Бомбардировщика очень серьёзно. Перед 12-м раундом казалось, что Фьюри сотворит сенсацию и нанесёт Деонтею первое поражение в карьере. Но у Уайлдера было другое мнение: американец сначала точно пробил в челюсть претендента с правой, а потом поймал уже падающего Фьюри чудовищным по силе левым боковым. Нокаут?

Все были уверены, что Цыганский король нокаутирован. Фьюри упал в позе морской звезды, его голова была запрокинута назад — классический тяжёлый нокаут. Был уверен в досрочной победе и Уайлдер, шумно праздновавший победу у канатов. Этот парень ранее вырубил 39 соперников и точно знал, как падают нокаутированные люди. Но тут случилось настоящее боксёрское чудо, иначе тут не сказать. Фьюри немного полежал и на счёт «восемь» неторопливо поднялся! Никаких дрожащих ног или нарушенного сознания — с ним всё было в порядке!

Права на видео принадлежат Premier Boxing Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале промоушена на YouTube.

Поражённый Уайлдер бросился на добивание, но Тайсон грамотно уворачивался и вязал его в клинче. А после Цыган стал совсем дерзким: нагло прятал руки за спиной, а потом и вовсе бросился в яростную атаку. И это человек, минуту назад пропустивший страшные удары от лучшего нокаутёра планеты! Неудивительно, что все зрители оказались в невероятном восторге, ведь они наблюдали за лучшим поединком года. Его исход должны были решить судьи, которые приняли самое правильное решение — ничья.

Конечно, фанаты Уайлдера потом напирали на два нокдауна, которые записал в актив чемпион. Поклонники Фьюри, напротив, утверждали, что преимущества, добытого в остальных раундах, должно было хватить Тайсону для победы. Но главной темой для разговоров, конечно, стало невероятное возвращение Цыганского короля после второго падения. Никто, даже профессиональные боксёры, не мог понять, как Фьюри сумел подняться и успешно закончить схватку. Он попросту должен был оказаться в нокауте! Но этого не случилось.

«Не понимаю, как Фьюри сумел подняться. Я был уверен, что вырубил его: видел, как у него закатились глаза. Одному богу известно, как Тайсону удалось встать», — Деонтей Уайлдер.

Тайсон Фьюри Фото: Harry How/Getty Images

«Чёрт возьми! Не понимаю, как он смог подняться. Это какая-то цыганская магия, он восстал из мертвых!» – а это уже чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс.

«Это то, что делают настоящие чемпионы. У меня было два варианта, когда я лежал на канвасе: продолжать лежать или вставать. И пока в моём теле есть жизнь, я буду продолжать бороться. Это его заслуга. Он поймал меня. Но я встал. Не знаю, каким образом. Это было похоже на Феникса, восставшего из пепла», — подытожил Фьюри.