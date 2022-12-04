Сергей Павлович получит $ 50 тыс. бонусом за лучшее выступление вечера

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович и грузинский средневес Роман Долидзе получат денежный бонус в виде $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире UFC Fight Night, который прошёл в ночь с 3 на 4 декабря мск во Флориде (США).

Сергей Павлович нокаутировал в первом раунде четвёртого номера рейтинга UFC австралийца Тая Туивасу. Эта победа стала для Сергея 17-й в карьере при одном поражении. Роман Долидзе одержал победу техническим нокаутом над Джеком Херманссоном.

Также по $ 50 тыс. получат Стивен Томпсон и Кевин Холланд. Их поединок был признан лучшим боем вечера. Томпсон одержал досрочную победу над своим оппонентом в четвёртом раунде.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.