«Я бонус заслужил? У меня последний раз украли бонус». Павлович после победы над Туивасой

В ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде, США, проходит очередной турнир UFC Fight Night. В одном из боёв основного карда российский тяжеловес Сергей Павлович провёл поединок против четвёртого номера рейтинга UFC — Тая Туивасы. Бой завершился досрочной победой Павловича нокаутом на первой минуте.

После окончания поединка Сергей Павлович дал комментарии по его исходу. «Друзья, всем большое спасибо. Хочу сказать Туивасе, что он хороший мужик. У меня к нему только большое уважение.



Если честно, я делаю большую работу, которую не видно. И хочу сказать всем спасибо, кто помогает и болеет за меня. Я бонус заслужил? У меня последний раз украли бонус. Я был готов на все три раунда. Это был очень важный бой в моей жизни.



Кого хочу следующего в соперники? Ну сейчас хочу отдохнуть. Потом с командой обсудим», — сказал Павлович после боя.

Напомним, эта победа стала для Сергея Павловича 17-й в карьере при одном поражении.

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