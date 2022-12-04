Майкл Биспинг раскритиковал Холланда за выступление в бою с Томпсоном

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг раскритиковал американца Кевина Холланда за выступление в поединке с экс-претендентом на титул и соотечественником Стивеном Томпсоном, который состоялся сегодня, 4 декабря, в США. Напомним, Томпсон победил техническим нокаутом в четвёртом раунде.

«Кевин Холланд оказывался в позиции сверху. И пару раз он решил, что нет, бой продолжится в стойке. Вот для чего мы здесь собрались. И я считаю, что он будет жалеть об этом впоследствии, потому что эго взяло верх над ним.

Это не соревнования по популярности. Ты приходишь сюда для того, чтобы победить. И здесь высокие ставки. Ты хочешь стать чемпионом? Хочешь зарабатывать деньги? Хочешь быть известен как один из лучших бойцов в мире? Это не был умный поединок» – сказал Биспинг в эфире ESPN.