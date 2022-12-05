Дрозд оценил выступление Исмаилова в бою со Шлеменко

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд прокомментировал победу Магомеда Исмаилова в бою с Александром Шлеменко, который состоялся на минувших выходных в Екатеринбурге.

Напомним, Исмаилов победил единогласным решением. Судьи отдали ему предпочтение в каждом из пяти раундов.

«Исмаилов провёл бой на хорошем уровне. Поединок мне показался всё же немного скучноватым. Но Магомед – молодец, он абсолютно закономерно победил бывшего чемпиона Bellator. Это круто. Саша известен и своими болевыми приёмами, и умением очень хорошо бороться. Поэтому Исмаилов выбрал верную тактику – боксировать в стойке и не тратить силы на борьбу, потому что там Шлеменко действительно мог преподнести сюрпризы», – приводит слова Дрозда «РИА Новости Спорт».

Ранее Вячеслав Дацик назвал ошибку Шлеменко в бою с Исмаиловым.

Интервью с Исмаиловым после успешной весогонки перед RCC 13: