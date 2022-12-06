Жена Тайсона Фьюри назвала трёх желаемых соперников для него
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Пэрис Фьюри, жена чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, рассказала, против кого хотела бы увидеть его в ринге.
«Против кого я бы хотела увидеть Тайсона? [Александра] Усика. Как по мне, он заслужил объединительный поединок. Джо Джойса. Из-за вызова, он боец, и это произошло бы ради фанатов бокса. И [Энтони] Джошуа. Ради британских фанатов. Потому что этот поединок должен состояться. Они все имеют право на этот поединок. А если бы я могла выбрать одного, то это был бы Усик», – сказала Пэрис в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Боб Арум, американский сопромоутер Фьюри, прокомментировал поведение Усика во время встречи с Фьюри лицом к лицу.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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