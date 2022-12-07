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Хабиб Нурмагомедов: ждать осталось немного

Хабиб Нурмагомедов: ждать осталось немного
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал скорое событие.

«Ждать осталось немного», — написал Нурмагомедов.

10 декабря в Атырау (Казахстан) состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 51, посвящённый памяти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок за титул в среднем весе между Фаридуном Одиловым и Дауреном Ермековым. Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу.

Хабиб за время карьеры принимал участие в 29 поединках, в том числе в 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с американцем Джастином Гэтжи, которого россиянин победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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