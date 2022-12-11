Кроуфорд нокаутировал Аванесяна в чемпионском поединке

В ночь с 10 на 11 декабря в Омахе (штат Небраска, США) проходит вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд провёл добровольную защиту титула против россиянина Давида Аванесяна.
Поединок завершился победой американца нокаутом в шестом раунде. Теперь на счету Кроуфорда 39 побед (30 нокаутом) и ни одного поражения. У Аванесяна 29 побед (17 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. За свою карьеру американец становился чемпионом мира в трёх весовых категориях, а также признавался бойцом года – 2014 по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (WBAA).
Давиду Аванесяну 34 года. Россиянин является бывшим чемпионом мира в полусреднем весе, а также чемпионом Европы.
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