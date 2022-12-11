Команда Анкалаева назвала «ограблением» решение судей в бою с Блаховичем
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В Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, главным событием которого стал титульный поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.
Бой продлился все пять раундов и завершился ничьей раздельным решением судей. Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональных смешанных единоборствах.
«Магомед может уйти из UFC после такого несправедливого судейства. Мы не понимаем, что произошло. Это ограбление», — приводит ТАСС слова одного из членов команды Анкалаева.
У Магомеда Анкалаева 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. Ян Блахович выиграл 29 раз в 39 поединках.
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