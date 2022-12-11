Дана Уайт: титульный бой Анкалаева с Блаховичем был ужасен

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе.



«Главное событие турнира было ужасным, но что поделать? Считаю ли я кого-то победителем? Даже не знаю. Я начал отключаться уже после трёх раундов. Слышал, что Анкалаев расстроен решением, но что вы хотите, чтобы я сделал? Тебя избивают два раунда, потом ты начинаешь его переводить и… Что тут поделаешь? Я уже говорил, что нельзя оставлять всё на судей. Не надо выходить с мыслью, что взял два раунда. Не надо прижимать соперника к сетке, если считаешь, что твои дела идут хорошо. Иди и дерись», — заявил Уайт на пресс-конференции после боя.



Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем завершился ничьей раздельным решением судей. Пояс чемпиона в полутяжёлом весе остался вакантным и за него в январе подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.