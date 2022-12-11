Нейт Диаз в четырёх словах отреагировал на выступление Пимблетта

Звёздный ветеран UFC Нейт Диаз прокомментировал выступление британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, сегодня, 11 декабря, победившего на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) американца Джареда Гордона.

По мнению Диаза, Пимблетт, выигравший единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28), не победил в этом бою.

«Ты проиграл этот бой», – написал Нейт в социальных сетях.

Выступление против Гордона стало четвёртым для 27-летнего Пимблетта в сильнейшей организации мира. В предыдущих трёх боях он победил досрочно. Всего же на счету британца 20 побед и три поражения в MMA.

Ранее в интервью Пимблетт объяснил, благодаря чему не проиграл Гордону на UFC 282.

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