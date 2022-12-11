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Нейт Диаз в четырёх словах отреагировал на выступление Пимблетта

Нейт Диаз в четырёх словах отреагировал на выступление Пимблетта
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Звёздный ветеран UFC Нейт Диаз прокомментировал выступление британского проспекта лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетта, сегодня, 11 декабря, победившего на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) американца Джареда Гордона.

По мнению Диаза, Пимблетт, выигравший единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28), не победил в этом бою.

«Ты проиграл этот бой», – написал Нейт в социальных сетях.

Выступление против Гордона стало четвёртым для 27-летнего Пимблетта в сильнейшей организации мира. В предыдущих трёх боях он победил досрочно. Всего же на счету британца 20 побед и три поражения в MMA.

Ранее в интервью Пимблетт объяснил, благодаря чему не проиграл Гордону на UFC 282.

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