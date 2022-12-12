Тактаров обозначил категоричную позицию о мнении про «украденную» у Анкалаева победу

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о поединке между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Бойцы сражались на UFC 282 и победителя не выявили.
«Прекрасная функционалка. Есть характер. Чуть не хватает опыта, но он придёт. Очень редко сейчас: уважительная и скромная речь. Буду болеть с этого дня.
P.S.
Все, кто бросается словами: украли победу, засудили, – враги России или просто негодяи. Вроде всё», — написал Тактаров.
Янкалаев и Блахович сражались за вакантный титул в полутяжёлом весе UFC. Противостояние завершилось ничьей. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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