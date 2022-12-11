UFC выдавливает россиян с помощью грязного судейства? Анкалаев готов покинуть промоушен!

Последний крупный турнир года в UFC должен был закончиться иначе. Россия готовилась праздновать появление своего нового чемпиона в главном промоушене мира: ведь Магомед Анкалаев на протяжении большей части титульного боя выглядел лучше, чем его польский оппонент Ян Блахович. Но полного преимущества по всем статистическим параметрам и доминации в чемпионских раундах почему-то не хватило для того, чтобы Магомед стал чемпионом. Удивлён итогами оказался даже Блахович, мужественно признавший тот факт, что россиянин выглядел сильнее него.

А вот Дана Уайт, против своего обыкновения, не стал критиковать действия судей. Которые, кстати, ранее выдали ещё одно спорное решение, отдав скандальному британцу Пэдди Пимблетту победу, которой тот вряд ли заслуживал. Глава UFC почему-то предпочёл обрушиться на Анкалаева, который, по его мнению, заставил болельщиков скучать. Кстати, при этом Уайт практически не упоминал имени Магомеда, что отметили многие заокеанские журналисты.

«Главное событие турнира было ужасным, но что поделать? Считаю ли я кого-то победителем? Даже не знаю. Я начал отключаться уже после трёх раундов. Слышал, что проигравший расстроен решением, но что вы хотите, чтобы я сделал? Тебя избивают два раунда, потом ты начинаешь его переводить и… Что тут поделаешь? Я уже говорил, что нельзя оставлять всё на судей. Не надо выходить с мыслью, что взял два раунда. Не надо прижимать соперника к сетке, если считаешь, что твои дела идут хорошо. Иди и дерись», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Мало того, Дана уже объявил о новом титульном бое! Да-да, не прошло и часа после схватки Анкалаев — Блахович, как UFC уже анонсирует следующий чемпионский поединок в полутяжёлом весе. Особенно обидно, что ни Магомед, ни Ян туда в качестве претендентов не приглашены. 22 января на UFC 283 судьбу титула оспорят его бывший владелец Гловер Тейшейра и седьмой номер рейтинга полутяжей Джамал Хилл. Седьмой! А участники топ-5 Анкалаев и Блахович должны снова подождать в сторонке.

Анкалаев против Блаховича Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Кстати, не факт, что Магомед вообще будет чего-то дожидаться. В команде россиянина уже заявили, что спортсмен вполне может покинуть промоушен после такой несправедливости. Нынешняя ситуация чрезвычайно напоминает историю Петра Яна, который, по информации Даниэля Кормье, после боя с Шоном О'Мэлли тоже был готов уволиться из UFC по собственному желанию. И тоже, кстати, из-за резкого недовольства уровнем судейства. Может, подопечные Уайта таким образом попросту выдавливают наших соотечественников?

Конечно, нет. В чём точно нельзя обвинять UFC, так в это в дискриминации по национальному или какому-либо другому признаку. Сложно даже представить, что Уайт или кто-либо ещё раздаёт судьям некие инструкции по поводу победителя. Да и судьи в ММА решают далеко не всё: например, на только что прошедшем турнире лишь два боя не закончились досрочно. Да, судейские вердикты в обоих случаях неприятно поразили болельщиков, но это просто совпадение. Предсказать такой исход не смог бы даже всемогущий Дана.

Конечно, Анкалаева несправедливо лишили чемпионского пояса. Этот факт невозможно отрицать. Но провальное судейское решение — лишь очередное доказательство низкого уровня судей в UFC. А быстрая организация нового титульного боя без Блаховича и Анкалаева подтверждает другие вещи: быструю работу механизма промоушена и жёсткое недовольство Уайта действиями как россиянина, так и поляка. Будем надеяться, что Анкалаев не покинет промоушен: он заслужил ещё один титульный шанс. И обязательно им воспользуется.