«Ему нужно измениться». Чемпион обратился к Канело перед возможным реваншем с Биволом

Чемпион мира в четырёх весовых категориях, филиппинец Нонито Донэр высказался о потенциальном реванше между российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом, который может состояться во второй половине 2023 года.

«Если Канело снова подерётся с Биволом, то это будет чертовски тяжёлый бой, потому что сейчас Бивол уже не сомневается в том, что может победить. Канело необходимо измениться, чтобы выиграть.

Ему необходимо удвоить старания, усилить тренировки и по-другому настроиться. Бивол находится на подъёме, он победил Канело и Рамиреса. У него есть от чего отталкиваться в этом бою. Так что это будет тяжёлый поединок для Канело, если он согласится», – сказал Донэр в интервью YouTube-каналу EsNews.