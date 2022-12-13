Бивол опубликовал фото с наградой «Боксёр года по версии WBA»

Непобеждённый российский боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол выложил фотографию с наградой лучшему боксёру.
Ранее в Орландо, на сотом, юбилейном конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол был назван лучшим боксёром года в 2022 году.
«Это большая честь для меня — получить первую награду «Боксёр года по версии WBA», — написал Бивол на своей странице в социальных сетях и приложил фотографию с призом.
Дмитрий Бивол с наградой
Фото: Личный архив Дмитрия Бивола
В нынешнем году Дмитрий Бивол провёл два поединка — с Саулем «Канело» Альваресом и Хильберто Рамиресом. Оба раза российский боксёр успешно защитил чемпионский пояс. Всего на счету Бивола 21 победа в 21 поединке в профессиональной карьере на ринге.
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